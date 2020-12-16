رئيسة وزراء النرويج: إجراءات مواجهة كورونا قد تستمر حتى عيد الفصح

حذرت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، اليوم الأربعاء، من أن عدة إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا قد تستمر حتى عيد الفصح، رغم اقتراب توزيع اللقاح المضاد للفيروس.

وأضافت سولبرج، للصحفيين خلال مؤتمرها الصحفي الاعتيادي في نهاية العام، إنه أمر جيد أن يخطط النرويجيون لصيف طبيعي تقريبا العام المقبل.

وقالت: "أعتقد أنه أمر جيد أن المواطنين يخططون، ولكن عليكم أن تخططوا على أن صيف 2021 لن يكون تماما مثل صيف 2019".

ومن بين العقبات المحتملة أنه يبدو أنه سوف يتم إرجاء إنتاج اللقاحات إلى حد ما، وربما لن يكون الإنتاج بكامل طاقته.

وقالت سولبرج إنها لا تتوقع أن تكون ضمن أول من يحصلون على اللقاح في النرويج.

وأضافت: "أنا بصحة جيدة وأبلغ من العمر 60 عاما، لذلك لست من الفئات التي تتمتع بالأولوية في الحصول على اللقاح في البداية".

وتتوقع الحكومة النرويجية بدء عملية التطعيم في فترة ما بعد عيد الميلاد، ومع بداية العام الجديد.