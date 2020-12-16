وزير القوى العاملة: إطلاق مبادرة «مصر بكم أجمل» لدعم ذوي القدرات في 8 محافظات حتى الآن

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مبادرة «مصربكم أجمل» تستهدف توجيه الرعاية لذوي القدرات الخاصة، من خلال إتاحة فرص عمل لهم، موضحًا أنها بدأت منذ عام 2018.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن المبادرة أطلقت فعاليات في أكثر من 8 محافظات، مشيرًا أنها تقوم على عدة محاور أساسية وهي: تدريب وتأهيل ذوي القدرات الخاصة، مع توفير فرص عمل تتناسب مع نوع الإعاقة التي يعانون منها، فضلًا عن تدريبهم على ريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات المقدمة من ذوي القدرات الخاصة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، لافتًا إلى توافر قاعدة بيانات خاصة بالمبادرة في كل محافظات الجمهورية، لمتابعة ذوى القدرات الخاصة الحاصلين على فرصة عمل، أو أصحاب المشروعات منهم.

وذكر أن أهم شرط للالتحاق بمبادرة «مصر بكم أجمل» هو أن استعداد المتقدمين، مضيفًا أنه تم مد التدريب الذي تقدمه المبادرة لمدة شهر في بعض المحافظات، لاستيعاب الأعداد المتقدمة.

ولفت وزير القوى العاملة، أن مبادرة «مصر بكم أجمل» تقام الآن في 8 محافظات، وسيتم تعميمها في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، ذاكرًا أن التدريب الذي تقدمه المبادرة يستغرق أسبوعًا.