وفاة استشارى نساء وتوليد بمستشفى زفتى العام متأثرا بكورونا

توفي الدكتور سعد عبدالله زعير استشارى النساء والتوليد بمستشفى زفتى العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمركز زفتى طبقًا للإجراءات الوقائية المتبعة في تلك الحالات.

ونعت نقابة الأطباء بالغربية، الطبيب الراحل والذى توفي إثر إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل الصحي بزفتى، سائلة المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، متمثلة في ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق في التنفس، وجرى أخذ عينة طبية منها وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله داخل العزل الصحي، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية.