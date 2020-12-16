تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بسجل مدني إسنا الجديد

قال العميد محمد رشدي عبد العليم، مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بالأقصر، اليوم الأربعاء، إنه في ضوء التنسيق ما بين شرطة الأحوال المدنية ومحافظة الأقصر، تم التعاقد مع شركة لتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بسجل مدني إسنا الجديد؛ للوقاية من الحرائق وضمان تشغيله بشكل أمن.

وأوضح عبد العليم أنه سيتم تنفيذ كافة اشتراطات الحماية المدنية بسجل مدني إسنا الجديد، والتي تتضمن تركيب خزان مياه بسعة 30 مترًا مكعبًا، وكذلك شبكة إنذار آلي، وتجهيز لوحة الكهرباء الرئيسية بنظام الإطفاء التلقائي بغاز (CO2) و4 أجهزة (CO2) وطلمبات المياه.

وأضاف أن سجل مدني إسنا الجديد تم إنشاؤه ضمن المشاريع الخدمية بمركز إسنا على مساحة 401م2، بقرار تخصيص رقم 12 لسنة 2018، وترخيص مباني رقم 76 لسنة 2018، وتم إنشاؤه ضمن عدد من المصالح الخدمية بمركز ومدينة إسنا، ويتوقف بدء تشغيله على تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتشغيل السجل المدني الجديد بمدينة إسنا؛ لتسهيل تلقي المواطنين لخدمات الأحوال المدنية بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة.