رويترز: البرلمان التركي يبدي وحدة نادرة بعد العقوبات الأمريكية

أظهر البرلمان التركي وحدة نادرة من نوعها في إدانته للعقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة لشرائها منظومة دفاع جوي روسية، وقال إن البلاد لن تتردد في حماية نفسها في مواجهة التهديدات.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها وثلاثة موظفين في خطوة وصفتها تركيا بأنها "خطأ جسيم".

وفي بيان مشترك قالت أربعة من الأحزاب الخمسة الرئيسية في البرلمان إن العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل، وإن العقوبات المفروضة بسبب شراء البلاد منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 "لا تتمشى مع روح التحالف".

وتابع البيان: "ندعو الولايات المتحدة إلى العدول عن هذا الخطأ الجسيم على الفور"، مضيفا أن تركيا "لن تتراجع في مواجهة العقوبات أو التهديدات".

ووقع حزب "الشعب الجمهوري" و"حزب الخير"، وكلاهما عادة منافس شديد لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، على البيان مع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

ولم يوقع حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد وثاني أكبر حزب معارض، على البيان.