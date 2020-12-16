هناك الكثير من المشاعر الإنسانية التي يمكن أن تعتبر عالمية بطريقة أو بأخرى، وأحدها هو الامتنان.

الامتنان هو شعور إنساني يتجاوز الثقافات.

وللامتنان فوائد كثيرة وأهمها أنه يذكرنا بأن نكون شاكرين في حياتنا.

الامتنان هو شعور قوي يصاحبه التقدير، إنه حالة تجعل الشخص شاكرا لشيء ما.

ويمكن الإشارة للامتنان بالتصرف الواعي لكونك شاكر لما لديك بالفعل في حياتك، بحسب موقع "لايف هاك".

ومن بين الأمثلة التي يمكن أن تعرب فيها عن الامتنان هي الصحة والأسرة والأصدقاء والعلاقات والحياة العملية أو الحياة المنزلية.

عندما تبدأ في إدراك كم لديك لتكون ممتنا عليه في وضعك الحالي، يمكن للنظرة المستقبلية في الحياة أن تتغير تغييرا إيجابيا.

هناك الكثير من الطرق السريعة والبسيطة لممارسة الامتنان مثل:

حالما تستيقظ من النوم تكون شاكرا أنك سوف تمر بيوم آخر وتأخذ دقائق قليلة للتفكير بشأن الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكون شاكرا عليها في الحياة، ويمكن لمفكرة خاصة بالامتنان أن تغير اليوم بشكل كبير، استخدمها لتوثيق الخبرات التي مررت بها في هذا اليوم التي يمكنك أن تكون ممتنا عليها.

وفي نهاية اليوم عند الخلود إلى الفراش، فكر في إنجازاتك ونجاحاتك وما الذي يجب أن تكون ممتنا له في ذلك اليوم.

• ما هي فوائد ممارسة الامتنان؟

السعادة هي شعور مهم يسعى الإنسان جاهدا لتحقيقه، وإذا ما ركزت على ما أنت ممتن عليه في الحياة إذن فأنت، في الواقع، تركز على ما يسعدك.

ومن شأن الامتنان أن يحسن الصحة النفسية، فهو حالة ذهنية وسلوكية، إذا ما تحول الشخص من حالة ذهنية سلبية حيث لديه مشاعر مثل القلق والاكتئاب إلى حالة ذهنية أكثر إيجابية باستخدام الامتنان فيمكنه تحسين صحته العقلية بشكل كبير.