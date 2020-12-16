شباب الإسماعيلي يواصل النتائج الجيدة بالفوز على المصري

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 99 علي نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم في الأسبوع الرابع من بطولة دوري الجمهورية علي الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس.

تقدم المصري بهدف في شوط المباراة الأول ثم تعادل الإسماعيلي عن طريق إسلام فراج ثم تقدم مروان شوقي للإسماعيلي بالهدف الثاني في الدقيقة 95 من عمر المباراه

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من: عبد الرحمن صلاح، ماجد عبد القادر، محمد نصر، زياد ياسر، عمر هنيدي، أحمد فوزي، محمد الضرف ( محمد سليمان)،محمد عبد السميع، محمود الشافعي (أحمد اوكا )، عصام مرزوق ( إسلام فراج)، مروان شوقي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي إلي 7 نقاط.

يذكر ان الفريق يقوده فنيآ: عطية صابر مدير فني، أيمن كمال مدرب عام، أحمد عبده مدرب حراس مرمى، العسقلاني شعيب مدرب أحمال، محمد صالح إداري، باسم فتحي اخصائي علاج طبيعي.