قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إنه تم التنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة الأرصاد بشأن تعطيل الدراسة اليوم بالمحافظة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن القاهرة ستشهد اليوم أمطارًا متوسطة الشدة على مدار اليوم، ما قد تتسبب في إحداث تجمعات للمياه في بعض المناطق.

وأوضحت أن قرار تعطيل الدراسة بالمحافظة جاء لتجنب حدوث مشاكل للطلاب أثناء عودتهم من المدارس، نتيجة سقوط الأمطار، كذلك لتخفيف الحركة المرورية، مايساعد عربات الشفط على إنجاز عملها في المناطق التي ستشهد تجمعات للمياه.

وأشارت إلى أن موجة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة حتى الأربعاء المقبل بأمطار متوسطة الشدة على القاهرة، ومن متوسطة إلى غزيرة على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد والوجه البحري.

وذكرت أن حدة الأمطار تقل يوم الخميس المقبل، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس الثقيلة استعدادا لفصل الشتاء الذي سيبدأ خلال الأسبوع المقبل.