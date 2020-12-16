تحالف دعم الشرعية في اليمن: تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة.



وأكد التحالف، في بيان صحفي اليوم، أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن "تمت بانضباطية والتزام الطرفين"، مشيرا إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.



يذكر أن التحالف كان جدد قبل أيام التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.



وتم التوافق قبل أيام على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، بينهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وكذلك تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.