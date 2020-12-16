الأعلى للقضاء بتونس يجمد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

قرر المجلس الأعلى للقضاء بتونس، في جلسة عامة اليوم الأربعاء، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أن قرار تعليق عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس يأتي تطبيقًا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر في 24 نوفمبر الماضي رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتكليف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في تهم بالفساد المالي موجهة له.