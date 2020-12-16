قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا لتطوير العملية التعليمية خلال الأونة الأخيرة، موضحًا أن الامتحانات التجريبية التي خضع له طلاب الصف الأول الثانوي فرصة للتجربة وطمأنة الأسر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء أمس الثلاثاء، أن الامتحان التجريبي لن يدخل ضمن درجات الطالب النهائية، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت امتحانين لمادتين وهما اللغة العربية والأحياء.

وأشار إلى أن فريق التطوير التكنولوجي بالوزارة بذل مجهودًا كبيرًا لكي تتمكن منصة الامتحان من استيعاب أعداد طلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدًا أن الطلاب استوعبوا نظام الامتحان بشكل جيد.

وأوضح أن التطوير الذي تشهده منظومة التعليم استوعبه الطلاب أسرع من أولياء أمورهم، مضيفًا أنه في الساعة الواحدة من ظهر أمس الثلاثاء، أدى قرابة المليون طالب الامتحان التجريبي.

وعن أداء قسم كبير من طلاب الصف الأول الثانوي للامتحان التجريبي في المدارس، رغم جائحة كورونا، ذكر أن ذلك يعكس اطمئنان الأهالي من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ذاكرًا أن حضورهم في المدارس مهم لاحتكاكهم بزملائهم من الطلاب.

وعن شائعة تسرب الامتحان التجريبي، علق أنه أمر مضحك، معقبًا: «الهدف من وراء الشائعات هو إثارة حالة من الخوف والتشكيك بالنظام الجديد للتعليم لدى البعض».

تجدر الإشارة إلى أنه بدأت في التاسعة من صباح الثلاثاء الامتحانات التجريبية الالكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة البحيرة، في مادة اللغة العربية، من خلال أجهزة التابلت والتى استمرت حتى الساعة التاسعة مساءً، وحرص بعض الطلاب على أداء الامتحان في المدراس والتى تمت وسط الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك على الرغم من إمكانية السماح بأداء الامتحان في المنزل.

https://www.youtube.com/watch?v=AqzDoEoyi10