محطة فرنسية ترصد كواليس محاكمة هجمات شارلي إيبدو 2015 التاريخية قبل ساعات من النطق بالحكم

- "فرانس إنفو" المحاكمة استمرت 54 يوماً من النقاش والجلسة الأخيرة كانت "ملحمية ومأساوية ومليئة بالأحداث الرومانسية

- الادعاء يطالب بأقصى عقوبة على المتهمين الـ14

- محامو الدفاع عن المتهمين يطالبون المحكمة بعدم الاستسلام للخوف من التهديدات الإرهابية بالبحث عن "متهمين بأي ثمن"، قائلين: نريد "عدالة نموذجية لا دموية"

بعد جلسات استمرت، 54 يوماً من النقاش والتدوال، أصدر القضاء الفرنسي الأربعاء أحكامه على 14 متهما يشتبه بتقديمهم دعما لمخططي هجمات 2015 الإرهابية ضد صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية. وطلب الادعاء أحكاما قاسية "تتناسب مع الخطورة الشديدة للوقائع"، يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد.

وأمام محكمة الجنايات الخاصة، أنكر المتهمون الأحد عشر الحاضرون - ثلاثة منهم حوكموا افتراضيًا - مرارًا بأنهم كانوا على علم بالمخططات القاتلة والإرهابية لأميدي كوليبالي والأخوين كواشي.

وقتل في الهجمات 17 شخصا بينهم 11 في صحيفة شارلي إيبدو في السابع من يناير وأربعة في سوبرماركت لبيع الأطعمة اليهودية في التاسع من يناير واثنان من رجال الشرطة سقطا على هامش هذه الهجمات.

وطلبت دائرة الاتهام أحكاما قاسية "تتناسب مع الخطورة الشديدة للوقائع"، يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد. من جهته حث الدفاع المحكمة على تجنب التعويض "بأي ثمن" عن غياب الأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي.

من جانبها، وصفت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية، المحاكمة بـ"الملحمية"، و"المأساوية" المليئة بالأحداث ورومانسية في بعض الأحيان، واستشهدت بدفاع محامي "شارلي إبدو" ريتشارد مالكا في حجته قائلاً:" إن الحادث أثار غضب العالم، من تركيا إلى باكستان إلى أفغانستان".

وأضافت المحطة الفرنسية، أنه "بعد شهر من تأجيل الجلسات بسبب وباء "كوفيد-19"، والتي تسبب أيضاً في تعطيل مسار هذه الجلسة التاريخية، فإن هناك عوامل أخرى أثرت على مسار المحاكمة، منها "الهجمات الثلاث التي ارتكبت على الأراضي الفرنسية منذ افتتاح المحاكمة خلال هذا العام بالهجوم بالقرب من مقر شارلي إيبدو السابق، واغتيال المدرس صمويل باتي، والهجوم على كاتدرائية "نوتردام" في نيس، في 2 سبتمبر.

وأشارت المحطة الفرنسية أن "وقت صدور الحكم، يواجه غالبية المتهمين الـ 14 أحكامًا قاسية، على الرغم من المناطق الرمادية التي لا تزال قائمة حول الإعداد لهذه الهجمات المميتة، مشددين خلال المحاكمة على براءتهم للمرة الأخيرة، وذلك قبل اقتيادهم على المحكمة للتداول في جلسة للنطق بالحكم".

فيما استعرضت المحطة الفرنسية الأحداث البارزة لهذه المحاكمة القضائية الاستثنائية، من خلال البيانات أو الشهادات المذهلة.

ولفتت المحطة الفرنسية إلى أن ممثلي الادعاء أكدوا أن هؤلاء الإرهابيين الثلاثة الذين قتلوا برصاص قوات الأمن في التاسع من يناير 2015، لم يكن يفعلوا شيئاً بدون المتهمين الذين يحاكمون حالياً. وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.

وطلب الادعاء إلحاق أقصى العقوبات في متهمين يعتقد أنهما "شريكان" في الاعتداءات وهما محمد بلحسين الذي حوكم غيابيا بعد رحيله إلى سوريا وعلي رضا بولات الذي وصف بأنه "محور" الأعمال التحضيرية.

كما طلب السجن ثلاثين عاما لحياة بومدين رفيقة أميدي كوليبالي وعشرين عاما ضد مهدي بلحسين الذي ساعدها على الرحيل. وقد حوكم كل منهما أيضا غيابياً.

وطلب الادعاء أحكاما بالسجن بين خمسة أعوام وعشرين عاما ضد المتهمين العشرة الآخرين الذين يعتقد أنهم قاموا بتزويد منفذي الاعتداءات بأسلحة أو معدات "مع علمهم الكامل بهدف الإرهابيين" مرتكبي الهجمات، بحسب المدعين. ويقول الاتهام إنهم "العمود الفقري والقاعدة الخلفية" للهجمات.

وفي كلماتهم الأخيرة الاثنين قبل بدء المحكمة مداولاتها بعد 54 يوماً من النقاش، أكد هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و68 عاما وهم أصحاب سوابق لكن ليس لأعمال تتعلق بالإرهاب، أن "لا علاقة لهم" بالهجمات.

ودعا محامو المتهمين المحكمة لخمسة أيام "ألا تستسلم للخوف" بالبحث عن "متهمين بأي ثمن"، في أجواء تهديد إرهابي كبير في البلاد.

ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من سبتمبر وقعت ثلاثة هجمات في فرنسا استهدف أحدها المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو". وقالت محامية الدفاع زوي روايو إنه في مواجهة الصدمة التي خلفتها اعتداءات السابع والثامن والتاسع من يناير 2015، يجب يكون الرد "عدالة نموذجية لا دموية". وكانت هذه الهجمات الأولى في سلسلة طويلة من الاعتداءات في فرنسا".