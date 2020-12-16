قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يدعم قانونيًا حالة بسنت ضحية التحرش بميت غمر، معقبة: «معاها خطوة بخطوة وبنشوف إيه اللي مخوفها»، بحسب تعبيرها.

وأضافت عبدالمنعم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، أن المجلس يبحث في التهديدات الواقعة عليها، منوهة بأن أجهزة الدولة تتحرك بشكل حازم عند التحقق من مثل هذه الأمور.

وأوضحت أن هناك قوانين وأجهزة تقف بجانب الحالة، مطالبة بوقف نشر أية معلومات لم يتم التحقق منها بعد بخصوص القضية.

وأكدت أنها ليست على علم بأية شائعات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة: «نتواصل معها ونحميها في إطار القانون، هي في أمان ومافيش مشاكل عليها».

وكانت بسنت ضحية التحرش بميت غمر، أعربت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، منذ قليل، عن قلقها الشديد من الذهاب للمحكمة غدًا، قائلة: «عندي نيابة بكرة وختيفة أروح يهددوني بالقتل ويرموا على وشي مياه نار، عارفين كل تحركاتي».

وكانت النيابة العامة بميت غمر، قد قررت يوم الإثنين، حبس 7 شبان 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعة التحرش بفتاة بميت غمر يوم الخميس الماضي.