إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح إذنا لبيع فحوص لكورونا يمكن استخدامها منزليا

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إذنا طارئا لتداول فحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد يمكن استخدامها منزليا دون اللجوء إلى المتخبرات.

وقالت الإدارة، في بيان، إن الفحص يسمح بالعثور على آثار بروتينات الفيروس بعد أخذ مسحة من الأنف، وذلك بعد مرور 20 دقيقة فقط على هذا الإجراء.

وسيتمكن المواطنون من شراء الفحوص الجديدة في الصيدليات.

وفي 11 ديسمبر، وافقت إدارة الغذاء والدواء على استخدام لقاح ضد فيروس كورونا من تصميم شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وبدأت في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، حملة التطعيم القومية ضد الفيروس.

وأعرب وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الأمريكي، ألكس أزار، عن أمله أن يحصل قرابة 20 مليون أمريكي على اللقاح المضاد للفيروس مع انتهاء الشهر الجاري، على أن يبلغ عدد عمليات التطعيم 50 مليون أواخر يناير ثم 100 مليون في فبراير المقبل.