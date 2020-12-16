وزارة الدفاع التونسية توقف ربان مركب صيد مصري

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، عن إيقاف ربّان مركب صيد مصري بحالة صيد غير مشروع، بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة، وعلى متنه 17 فردا.

ونقلًا عن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع التونسية، مساء الأربعاء، جاء البيان كالآتي:

في إطار حماية الثروات البحرية التونسية، قامت خافرة أعالي بحار تابعة لجيش البحر صباح اليوم بتحويل وجهة مركب صيد مصري، وذلك بعد ضبطه بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة على بعد 100 كلم وعلى متنه سبعة عشر فردا (17).

وقد تولى فريق التدخل التابع للخافرة مطاردة المركب المذكور إلى حين إيقافه بالرغم من عديد المداورات الخطرة التي قام بها ربّان هذا المركب، والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.