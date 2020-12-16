بوينج تلغي أغلب زيادات الأجور خلال العام المقبل

قررت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، إلغاء أغلب زيادات الأجور المقررة للعام المقبل وصرف أسهم للموظفين بدلا من زيادة الأجور، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة للتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة للعاملين اليوم الأربعاء إن العمال الذين سيلتزمون بالبقاء في الشركة حتى 14 ديسمبر 2023 سيحصلون على مجموعات من الأسهم الخاضعة للقيود.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المسؤولين التنفيذيين لن يحصلوا على هذه المنحة غير المتكررة وكذلك العمال أعضاء النقابات العمالية الذين تخضع مكافآتهم السنوية للتفاوض الجماعي.

وحذر كالهون من أنه حتى مع بدء استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فإن الشركة تحتاج إلى نحو ثلاث سنوات حتى تتعافى تماما من تداعيات الجائحة. وقد ارتفعت ديون شركة بوينج إلى 61 مليار دولار، في الوقت الذي تخلصت فيه من نحو ثلث قوتها العاملة، مع انهيار الطلب على الطائرات الجديدة وتراجع تدفقاتها المالية نتيجة وقف تشغيل طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس لمدة 20 شهرا بسبب مخاوف من سلامة وأمن الطراز.

وقال كالهون لموظفي بوينج "سنواصل تجهيز شركتنا للمدى الطويل ورسم مسار للجانب الآخر من التعافي من خلال اتخاذ القرارات الذكية والاستثمارات ... يبدأ هذا بالاستثمار في موظفينا وتفويضهم للقيام بالتغييرات التي ستصلح شركتنا والمشاركة في نجاحنا معنا".