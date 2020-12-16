هيئة الثروة السمكية: دعم الدول الإفريقية النامية في المجال الإستزراع السمكي

بحث رئيس هيئة الثروة السمكية مع المستشار الزراعي بالسفارة الفرنسية، أوجه التعاون المشترك بين الحكومة الفرنسية والمصرية فى قطاع الثروة السمكية وتبادلا الآراء حول دعم وتطوير منظومة الإستزراع السمكي والمفرخات السمكية مع إمكانية ترتيب عقد دورات تدريبية متخصصة فى مجال الإستزراع السمكي وصحة الأسماك.



وأكد "مصيلحي"، على أن الهيئة بها العديد من الخبرات فى مجال الاستزراع السمكي العذب، وأنه سيتم دعم الدول الإفريقية والنامية فى هذا المجال من خلال المشروعات التى تدعمها الحكومة الفرنسية، لافتا أنه تم الإتفاق المبدئي على التعاون المشترك وإعداد ورقة عمل من كلا الجانبين لعقد سبل التعاون والخطوات المستقبلية لذلك.



ومن جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، في بيان له، أمس، ان إنتاجية مصر من الأسماك حوالى 2 مليون طن وأنها تحتل المركز الأول إفريقيا في الاستزراع السمكي والثالث عالميا في إنتاج البطلي، كما أنها تحقق الإكتفاء الذاتي من الأسماك وأن المشروعات القومية في مجال الثروة السمكية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف تحقق فائضا لتصدير الأسماك للخارج لدعم الإقتصاد الوطني.