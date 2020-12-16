التشيك تبدأ حملة مجانية سريعة لاختبارات الكشف عن كورونا

فتحت مراكز الاختبار في جميع أنحاء جمهورية التشيك، أبوابها، اليوم الأربعاء، لإجراء اختبارات سريعة مجانية للكشف عن فيروس كورونا خلال الإجازات، حيث تم تسجيل 17 ألف شخص في اليوم الأول.

وكانت هناك طوابير في بعض الأماكن، بينما لم تصل بعض المراكز الأخرى إلى طاقتها القصوى.

وتظهر نتائج اختبارات المستضد السريع في غضون بضع دقائق، ولكن يقال إنها أقل دقة من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار)، والتي يجب إرسالها إلى مختبر وتستغرق يومين.

ويستمر برنامج الاختبار السريع المجاني والطوعي حتى 15 يناير.

في غضون ذلك، انتقدت المعارضة الحكومة لعدم تنفيذها خطة التلقيح الوطنية بعد.

وقال وزير الصحة جان بلاتني إن عملية التلقيح ستبدأ بمجرد تسليم الجرعات الأولى، وسيحصل العاملون في مجال الصحة على اللقاحات الأولى.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة في البلاد مؤخرا، حيث تم تسجيل 7889 حالة جديدة أمس الثلاثاء، بزيادة 2000 حالة عن نفس اليوم من الأسبوع الماضي.

وبشكل عام، سجلت جمهورية التشيك التي يبلغ عدد سكانها 7ر10 مليون نسمة 594148 حالة إصابة و9882 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.