 فرنسا.. استقالة رئيسة بلدية مرسيليا بعد خمسة أشهر من انتخابها - بوابة الشروق
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فرنسا.. استقالة رئيسة بلدية مرسيليا بعد خمسة أشهر من انتخابها

رئيسة بلدية مرسيليا المستقيلة ميشيل روبيرولا
رئيسة بلدية مرسيليا المستقيلة ميشيل روبيرولا
رويترز
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 6:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 6:11 ص

قالت ميشيل روبيرولا، أول امرأة تتولى رئاسة بلدية مرسيليا الفرنسية، إنها قدمت استقالتها من منصبها اليوم الثلاثاء بسبب "الصعوبات الصحية" التي تواجهها.

وأفادت صحيفة "لوفيغارو" بأن روبيرولا ترغب في أن يخلفها نائبها الاشتراكي بونوا بايان.

ونقلت الصحيفة عن روبيرولا قولها: "منذ الصيف واجهت أولى الصعوبات المتعلقة بصحتي. اضطررت للخضوع لعملية جراحية في نهاية شهر سبتمبر... هذه الصعوبات الصحية تحد من الطاقة التي يمكنني حشدها".

وأضافت: "أريد أن يكون بونوا رئيسا للبلدية. نحن بحاجة اليوم إلى طاقته وتجربته"، مؤكدة أن "هذا خياري"، كما نفت إعداد "صفقة مخطط لها لفترة طويلة" مع نائبها الاشتراكي حتى يخلفها.

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