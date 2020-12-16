موريتانيا: 8 وفيات و198 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، وفاة 8 أشخاص من بين 47 كانت أوضاعهم حرجة جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المدير العام للصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط أن ثمانية أشخاص قضوا وأصيب 198 بالفيروس.

وأوضح المسؤول الموريتاني أن بلاده أجرت اليوم 1737 فحصا بينها 104 فحوص متابعة 1633 فحص تشخيص وأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 11629 بينها 244 حالة وفاة و8281 حالة شفاء.

وحصد الفيروس أكبر عدد من الوفيات منذ ظهور الموجة الثانية منه في موريتانيا وتراوح المعدل اليومي للوفيات بين خمسة وثمانية .

واجتمع مجلس الوزراء الموريتاني اليوم بعد انقطاع دام أسبوعين بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا ما دفع الحكومة إلى التراجع عن الاجتماع كل أسبوع، وقررت عقد اجتماعها كل أسبوعين .

وأصدر الرئيس الموريتاني خلال هذا الاجتماع تعليمات للحكومة بتعزيز قدرات التكفل بالمرضى ومراقبة التقيد بالإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار جائحة كوفيد- 19.