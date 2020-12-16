طليقة مؤسس أمازون تتخلى عن جزء كبير من ثروتها للأعمال الخيرية

أعلنت ماكينزى سكوت، طليقة الملياردير الأمريكى، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، الثلاثاء، أنها تبرعت بأكثر من أربعة مليارات دولار فى أربعة أشهر بعد أن طلبت من فريقها المعاون مساعدتها فى التبرع بثروتها بشكل أسرع.



وقالت المليارديرة الأمريكية التى تقدر ثروتها حاليا بنحو 60.7 مليار دولار، عبر مدونتها، إنها بعد دراسة إمكانية التبرع لنحو 6500 منظمة، استقر المقام فى النهاية على 384 مجموعة. وتركزت التبرعات فى مجالات «انعدام الأمن الغذائى وعدم المساواة العرقية والفقر».



وقالت: «لقد كان الوباء مدمرا فى حياة الأمريكيين الذين يعانون بالفعل.. كانت الخسائر الاقتصادية والتداعيات الصحية أكثر ضراوة على النساء والملونين والأشخاص الذين يعيشون فى فقر. وفى الوقت ذاته، زادت ثروة المليارديرات بشكل كبير».



وبحسب موقع فورشن فماكينزى «تتخلى عن ثروتها بوتيرة غير مسبوقة»، إذ «تبرعت بأكثر من أربعة مليارات دولار فى أربعة أشهر، وذلك بعد أن كانت أعلنت عن هدايا إضافية بقيمة 1.7 مليار دولار فى يوليو».



كانت سكوت تعهدت بعد الإعلان عن انفصالها عن بيزوس العام الماضى بالتبرع بنصف ثروتها لجمعيات خيرية، وقالت بعد نحو ستة أشهر من الطلاق الذى جعلها من أغنى النساء فى العالم: «لدى ثروة طائلة لأشاركها»، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.



وأضفت طابعا رسميا على قرارها عبر موقع «جيفينج بلدج» (الالتزام بالتبرع)، وهى مبادرة خيرية أُطلقت سنة 2010 بدفع من أصحاب المليارات، وارن بافيت، وبيل وميليندا جيتس، لتشجيع أثرياء العالم على التبرع بنصف ثرواتهم لمشاريع خيرية خلال حياتهم أو بعد مماتهم.



ومن بين المشاركين فى هذه المبادرة المقدر عددهم بنحو 200، مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، والمستثمر، بيل أكمان، ورجل الأعمال الأمريكى، روبرت سميث.



وأشاد بيزوس بخطوة طليقته حينها، قائلا: «تبلى ماكينزى بلاء حسنا فى مجال الأعمال الخيرية.. وأنا فخور بها».



وذكر موقع فورشن أن سكوت حاليا فى الترتيب الـ 18 لأثرى أثرياء العالم، وارتفعت ثروتها بمقدار 23.6 مليار دولار خلال هذا العام وحده، وفقا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، مع ارتفاع أرباح أمازون، المصدر الرئيسى لثروتها.