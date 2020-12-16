الدفاع الروسية: إبطال مفعول 5 آلاف عبوة متفجرة بأراضي كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ طهرت 175 هكتاراً، مشيرة إلى العثور على حوالي 5 آلاف عبوة متفجرة وإبطال مفعولها.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن الوحدات الهندسية التابعة لقوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ قامت بتطهير 175 هكتارا من الأراضي وأكثر من 49 كيلومترا من الطرق، وأكثر من 400 مبنى سكني ومنشآت اجتماعية، وعثرت على حوالي خمسة آلاف قطعة متفجرة وأبطلت مفعولها.

وأضاف البيان أنه يتم إزالة الأجسام المتفجرة المكتشفة والذخيرة غير المنفجرة وتدميرها في ميدان مجهز لهذا الغرض، موضحا أنه يتم تدمير الذخيرة التي لا يمكن نزعها على الفور مع توفير جميع تدابير السلامة اللازمة.

يُذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسية إعلانا لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر الماضي، وتضمن هذا الإعلان إدخال قوات حفظ سلام روسية إلى المنطقة المتنازع عليها.