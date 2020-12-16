تختلف طريقة قضاء العطلات هذا العام وسط ظروف جائحة فيروس كورونا، ولكن هذا الموسم غير المتكافئ يعد أيضاً فرصة لتجربة تقاليد جديدة من جميع أنحاء العالم.

ومن الانغماس في حمام رأس السنة الياباني التقليدي أو الرقص على إيقاع موسيقى "Junkanoo" البهامية، جرب هذه التقاليد لإضفاء بعض التألق في ليالي الشتاء الطويلة المقبلة، بحسب ما ذكره موقع "سي إن إن" بالعربية:

• آيسلندا: زيارة من المخلوقات الأسطورية

توجد بين البحيرات اللازوردية في آيسلندا والبراكين البخارية قائمة طويلة من المخلوقات الأسطورية، والتي تتراوح من الأقزام الصغيرة إلى الوحوش البحرية الضخمة.

ولمدة 13 يوما قبل عيد الميلاد، طبقا للتقاليد، تزور مجموعة مشاكسة من الشخصيات الشبيهة بالأقزام المعروفة باسم "Yule Lads" الأطفال المحليين، وبحسب التقاليد، يزور فتى مختلف من الأقزام كل ليلة من الليالي الـ13 التي تسبق عيد الميلاد لمكافأة، أو معاقبة، الأطفال من خلال ترك غرض ما داخل حذاء فارغ.

- كيف تشارك في التقليد:

اترك حذاء فارغا بجوار نافذة غرفة نومك، وشاهد ما يتركه مجموعة "Yule Lads" أثناء الليل.

• المملكة المتحدة: مشاهدة منظر غروب الشمس خلف نصب ستونهنج الحجري

تتجمع حشود هائلة في جنوب إنجلترا للاحتفال بأقصر يوم في العام في نصف الكرة الأرضية الشمالي، أي خلال الانقلاب الشتوي، عند نصب ستونهنج الحجري، الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، لتنضم إلى المجموعات المحلية من الوثنيين والكهنة في تقليد قديم.

وتجسد أحجار "ستونهنج"، هيئة إطار الصور لمنظر غروب الشمس الشتوي، ما دفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن الموقع قد تم تشييده للاحتفال بإنقضاء فصول السنة.

وتظهر الحفريات على جدران "دورينجتون" بالقرب من نصب "ستونهنج" أدلة على الأعياد الضخمة التي من المحتمل أن تكون قد حدثت حول وقت الانقلاب الشتوي.

- كيف تشارك في التقليد:

يمكنك مشاهدة لقطات البث المباشر لمشهد غروب الشمس في 20 ديسمبر، عبر صفحة هيئة التراث الإنجليزي على "فيسبوك".

• البهاما: الرقص طوال الليل



يرقص سكان جزر البهاما عبر الجزيرة على صوت أجراس الأبقار والطبول وصفارات تعرف باسم "Junkanoo"، وهو الاحتفال الذي يستمر من 26 ديسمبرن وحتى يوم رأس السنة الجديدة.

وتتباهى الفرق الراقصة التي تضم ما يصل إلى 1000 شخص بالأزياء الملونة خلال المسيرات التي لا تبدأ حتى الساعة 2 صباحا، وتستمر الاحتفالات في اليوم التالي، مع منح جوائز لأصحاب أفضل حركات راقصة ولأزياء الأكثر إثارة.

- كيف تشارك في التقليد:

ارتد أزياء ملونة وارقص في المنزل على إيقاع الموسيقى البهامية.

• إيطاليا: احتفال العام الجديد

في إيطاليا، يعد "cotechino con lenticchie"، المكون من نقانق لحم الخنزير مع العدس المطبوخ ببطء، بمثابة الطبق الكلاسيكي الذي يقدم في ليلة رأس السنة للاحتفال بيوم عيد سان سيلفسترو، وهو قديس في العصور الوسطى توفي بتاريخ 31 ديسمبر 335 ميلادي.

• اليابان: حمامات ساخنة ونودلز طويلة ومعركة غناء ملحمية

تدق أجراس المعابد البوذية في أنحاء اليابان في ليلة رأس السنة، بمناسبة نهاية العام، ويقرس كل جرس 108 مرات، وتمثل كل قرعة جرس صفة مذمومة من صفات الإنسان المعترف بها في المعتقدات البوذية، مثل الجحود، والحسد، والجشع مع 105 من الصفات غير المحمودة.

وتتبع هذه القرعات ما يعرف باسم "توشي نو يو"، أي آخر حمام في العام، والذي يجسد رمزيا بداية نظيفة للعام الجديد.

وبعد ذلك، يتناول اليابانيون وعاء من "توشيكوشي سوبا"، وهو عبارة عن شعرية الحنطة السوداء المطهوة على البخار، ويُقال إنه يجلب الحظ السعيد ويطيل العمر في العام المقبل.

ويشمل التقليد مشاهدة مسابقة الغناء "Kohaku Uta Gassen"، وعمرها 71 عاما، وتعرض فرقا من المؤدين يتنافسون ضد بعضهم البعض في معركة ملحمية وتنتهي المسابقة قبل حلول منتصف الليل بقليل.

- كيف تشارك في التقليد:

قم بالاستحمام، ثم حضر طبق "توشيكوشي سوبا" وتناوله بينما تشاهد عروض مسابقة "Kohaku Uta Gassen" الغنائية الماضية.

• النمسا: مقابلة توأم بابا نويل الشرير

بقرنين ملتفين على الرأس، والأنياب، والحوافر، فإن الشخصية الأسطورية لـ"Krampus" تعد بمثابة إجابة أوروبا المرعبة على شخصية "بابا نويل"، وبدلاً من تقديم الهدايا، يُقال إن الشخصية الأسطورية، التي يُعتقد أن لها جذور في التقاليد الأوروبية قبل المسيحية، تخيف الأطفال "السيئين".

وتقام مسيرات لشخصية "Krampus" في القرى النمساوية خلال شهر ديسمبر، مكتملة بالأزياء المخيفة، والألعاب النارية، وبسبب ظروف جائحة "كوفيد-19" هذا العام، تم إلغاء العديد من هذه الفعاليات.

- كيف تشارك في التقليد:

اصنع قناعك الخاص لشخصية "Krampus"، وقم بمشاهدة فيلم"Krampus" عام 2015، وهو فيلم رعب وكوميدي أمريكي يدور حول الشخصية الأسطورية.

• الولايات المتحدة: ارتداء سترة قبيحة لعيد الميلاد

جاءت العديد من تقاليد العطلات الأكثر شهرة في الولايات المتحدة، مثل أشجار عيد الميلاد، إلى البلاد مع قدوم المهاجرين، إلا أن هذا التقليد يعد محليا بحت.

وخلال موسم الأعياد، يرتدي العديد من الأمريكيين سترات مبهرجة مزينة بحيوانات الرنة، والأقزام وغيرها من الرموز الموسمية حتى أنهم يحضرون "حفلات السترة القبيحة" حيث تُمنح جوائز عن الملابس الأكثر لفتاً للنظر.

- كيف تشارك في التقليد:

نظم مسابقة خاصة بك من خلال دعوة الأصدقاء والعائلة إلى عرض افتراضي للسترات القبيحة، ليست هناك حاجة لشراء سترة جاهزة: قم بتزيين سترة عادية بالزخارف والأضواء.