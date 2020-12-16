برلين تعتزم تخصيص أجزاء كبيرة من مساعدات كورونا لحماية المناخ والرقمنة

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تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية تخصيص أجزاء كبيرة من مساعدات كورونا الأوروبية لحماية المناخ والرقمنة.

وقرر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء تخصيص 40% من هذه المساعدات لكل من حماية المناخ والرقمنة.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس:" وهكذا سنجعل ألمانيا مؤهلة للمستقبل".

ويدعم الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء بـ750 مليار يورو للتعافي من التداعيات الاقتصاية المأساوية لأزمة كورونا.

ومن المنتظر أن تدعم هذه الأموال تحديثا للاقتصاد رقميا وصديقا للمناخ.

وسيتحمل الاتحاد الأوروبي لأول مرة بشكل مشترك جزءا كبيرا من الديون لتمويل هذه المساعدات.

وأوضح شولتس أن ألمانيا ستستخدم نحو 11 مليار يورو من نصيبها في حماية المناخ، وقال إنه بهذا سيتم دعم الهيدروجين المتجدد والتنقل صديق المناخ وصيانة المباني من خلال الطاقة.

كما سيتم تخصيص 11 مليار يورو أخرى لمجال الرقمنة، وحسب بيانات وزارة المالية، فإن الأمر لن يقتصر على البنية التحتية والتعليم والاقتصاد حسب بل سيشمل أيضا البيانات التي تعد مادة خام أساسية للمستقبل.