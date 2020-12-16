القوات المسلحة السودانية: خسائر في الأرواح جراء اعتداء من قوات إثيوبية

أعلنت القوات المسلحة السودانية، عن تعرض قوات لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضي السودانية، نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن "القوات المسلحة ظلت ترصد وتتابع الأحداث الجارية في دولة إثيوبيا، وما ترتب عليها من آثار على السودان تمثلت في تدفق اللاجئين الأثيوبيين إلى داخل الأراضي السودانية، وحالة عدم الاستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين".

وأضافت أن "هذا الأمر الذي اتخذت حياله القوات المسلحة عددًا من الإجراءات كان من بينها السماح للاجئين الإثيوبيين بدخول الأراضي السودانية، وإفساح المجال للمنظمات الإنسانية للقيام بدورها تجاههم إلى جانب قيام القوات المسلحة بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان، بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في أثيوبيا لأراضينا لانطلاق أي نوع من العمليات وكذلك حماية الأراضي السودانية من أي مهددات".

وأوضحت القوات المسلحة أنه "مساء أمس، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور شرقي السودان، تعرضت لكمين من القوات والمليشيات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات".

وشددت القوات المسلحة السودانية، على أنها "ستظل على العهد حامية لتراب السودان وشعبه وقادرة على حسم أية تحركات معادية داخل الحدود السودانية، ولن تسمح بغزو أراضيها، وستدافع مع شعبها حتى آخر جندي".