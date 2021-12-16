ولي العهد السعودي يناقش مع رئيس منتدى دافوس المستجدات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بورج برينده ، الذي يزور المملكة حاليا، المستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء، أن ولي العهد السعودي استعرض مع برينده "عددا من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا".

كما بحث الجانبان " فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030”.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي، أعلن في 16 سبتمبر 2021، اعتزامه العودة إلى منتجع دافوس في سويسرا لعقد مؤتمره المقبل الذي يجمع نخبة شخصيات من عالمي السياسة والأعمال؛ وذلك إثر إلغاء مؤتمر عام 2021 بسبب جائحة كورونا.