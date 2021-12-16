مصورة صحفية تقاضي الكونجرس بسبب استدعائها على خلفية أحداث الشغب في الكابيتول

أقامت مصورة صحفية أمريكية دعوى قضائية ضد لجنة بمجلس النواب في الكونجرس اختصت بأحداث الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير الماضي.

ورفعت الدعوى المصورة إيمي هاريس حيث كانت موجودة وقت وقوع الحادث واستخدمت صورها في أحداث 6 يناير في العديد من كبرى المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وذكرت هاريس في دعواها أن قرار الاستدعاء يخالف قاعدة حماية الصحفيين الواردة في الدستور الأمريكي.

ويستهدف قرار الاستدعاء رقم الهاتف الخاص بهذه الصحفية وليس بمحتوى الرسائل النصية أو الإلكترونية، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان المحققون يعرفون الرقم المنسوب للصحفية قبل استهدافه.