مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبحث في القاهرة المشروع النووي السلمي

وصل رافاييل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، قادما من أبوظبي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين الوكالة ومصر في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وصرحت مصادر مطلعة بأن جروسي سيلتقي خلال زيارته لمصر عددا من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية بينهم وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر ووزير الخارجية سامح شكري ورؤساء الهيئات النووية بمصر ورئيس هيئة الأمان النووي لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والوكالة الدولية في مختلف مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتقديم الدعم اللازم للمشروع النووي المصري السلمي.

وأضافت المصادر أن جروسي سيستعرض كذلك مستجدات أول محطة للطاقة النووية في مصر في موقع الضبعة وما تم إنجازه من الانتهاء من تقديم الوثائق الفنية اللازمة للجهاز الرقابي المصري ضمن متطلبات الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية والتي من المخطط أن تصدر في النصف الثاني من العام المقبل.