رئيس البرلمان العربي يشيد بدور ملك البحرين في دعم وحماية الأمن القومي العربي

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، الدور الكبير لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في دعم وحماية الأمن القومي العربي من خلال تبني مملكة البحرين في ظل قيادته الرشيدة لسياسة خارجية عززت مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، وأسهمت بشكل فعّال في ترسيخ علاقات أخوية قوية ومتميزة مع كافة الدول العربية ودعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.

وتقدم العسومي -في بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس- بأسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية لمملكة البحرين وإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى الثانية والعشرين لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن هذه الذكرى المجيدة يستحضر فيها الشعب البحريني أمجاد الماضي، وما ترمز له من دروس وعبر تدعو للفخر والاعتزاز بما حققته مملكة البحرين في العهد الزاهر لعاهل البلاد من إنجازات رفعت اسم البحرين عالياً في جميع المجالات وعلى مستوى المنطقة والعالم.

وأعرب العسومي -نيابة عن البرلمان العربي- عن عظيم التقدير والاعتزاز والفخر لما وصلت إليه مملكة البحرين وما حققته تحت القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، من إنجازات هامة في شتى الميادين انعكست في النهضة والاستقرار والتنمية التي تشهدها المملكة، والسير بخطى حثيثة في مسيرة الإنجازات الكبيرة لتحقيق الازدهار والعيش الكريم للشعب البحريني العزيز في ظل المشروع الإصلاحي لملك البحرين، والذي جاء متوافقاً مع آمال وتطلعات الشعب البحريني الكريم، سائلاً المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب البحريني بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والتنمية والاستقرار.