أفاد تقرير حديث لمنظمة البيئية، أمس الأربعاء، بأن معدلات نفايات البلاستيك التي مصدرها شركة أمازون والتي تلوث المحيطات تزداد بنسبة 38% خلال العام الماضي الذي شهد إغلاق جائحة كورونا، وإقبال الكثيرين على التسوق الإلكتروني.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن التقرير الخاص بمنظمة أوشيانا لحماية البيئة البحرية، أن نفايات أمازون البلاستيكية بلغت خلال 2020 380 ألف طن من المواد غير القابلة لإعادة التدوير.

وأضافت المنظمة، أن ذلك المعدل يساوي حافلة من البلاستيك التي يتم التخلص منها كل ساعة لتنتهي في المحيطات.

من جانبها كذبت أمازون التقرير، ووصفه متحدث أمازون بأنه يبالغ في الرقم المذكور بـ 3 أضعاف من الزيادة.

ورصد التقرير ادعاءات أمازون بتوفير أماكن مخصصة لإعادة تدوير نفاياتها ليوضح التقرير عبر استبيان أجراه في دول "كندا وأمريكا وبريطانيا"، أن 75% من زبائن أمازون عينة الاستبيان يتخلصون من البلاستيك دون إعادة تدويره، بينما يحتفظ به 20% ويرسله لأماكن التدوير الخاصة بأمازون 5% من الزبائن فقط.

وبحسب التقرير فإن 50% من المجمعات التي تضع فيها أمازون أماكن إعادة التدوير، أكدت عدم صلاحية مواد التغليف الخاصة بالشركة للتدوير.

ويقول ريتشول جونسون مسؤول سابق بأمازون، إن الشركة لا تتخذ أي خطوات بيئية إلا بضغط حكومي أو بضغط من أغلبية الزبائن، إذ قامت أمازون بالتوقف عن استخدام البلاستيك في التغليف في الهند تزامنًا مع قرار الحكومة الهندية منع مواد التغليف البلاستيكية، وأجرت الشركة بخطوة مماثلة تماشيًا مع سياسات الحكومة في ألمانيا.

ويقول مات ليتل جون مدير أوشيانا، إن أمازون لو كان لديها بيانات شفافة حول مصير نفاياتها البلاستيكية فأوشيانا تنتظر عرضها، مضيفًا أن الهدف من التقرير امتثال أمازون عبر سياساتها للحفاظ على البيئة.