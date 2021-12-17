أر تي الروسية تطلق قناة باللغة الألمانية ويوتيوب يحجبها

أعلنت قناة أر تي الروسية الرسمية اليوم الخميس عن إطلاق قناة إخبارية باللغة الألمانية على مدار الـ 24ساعة على موقعها على الانترنت .

كان من المفترض ألا يتم عرض البث المباشر على موقع شبكة أر تي على الانترنت فحسب ، بل أيضا على قناتها الخاصة على يوتيوب . ولكن يوتيوب حجب القناة بعد بضع ساعات مستشهدا بإرشادات مجتمعية.

كما أعلنت "أر تي " أنه يمكن الآن استقبال القناة عبر الأقمار الأصطناعية وأشارت إلى رخصة بث صربية.

وأكد هيئة تنظيم وسائل الإعلام في برلين أنه لم يتم بعد منح رخصة بث من ألمانيا.

وقالت الهيئة في برلين إن قناة ار تي دي إي التي تبث باللغة الألمانية "لم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص للبث ، ولم يتم منحها هذا الترخيص ".

وأضافت أنه بحسب تقييم أولي ، فإن رخصة البث الصربية التي استشهدت بها قناة " أر تي دي أي "لا تشكل أساسًا كافيا للبث في ألمانيا.