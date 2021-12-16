شرطة المرور تعزز خدماتها بالشوارع لمواجهة آثار نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية

عززت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الخميس، من خدماتها المرورية؛ لتحقيق السيولة الحركية، وعدم تكدس السيارات في الشوارع، والمحاور، والميادين العامة، بالتزامن مع تعرض المحافظة لـ"نوة الفيضة الصغرى" المُمطرة، والتي تستمر 5 أيام متواصلة، مصحوبة برياح "شمالية - غربية".



وتتعرض المحافظة الساحلية، منذ مساء الثلاثاء، لتساقط مياه الأمطار على فترات متقطعة، ما بين متوسطة وغزيرة، وسط شعور السكندريين بالصقيع والبرودة الشديدة، نظرًا للانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وهو ما دفع المحافظ اللواء محمد الشريف، لإقرار تعطيل العمل بالمدارس والمعاهد الأزهرية، مع استمرارها للتعليم الجامعي.



ورصدت "الشروق"، تراكم المياه في بعض المناطق الشعبية، خاصة قبلي المحافظة، والتي لا تزال تحت التطوير، ولم تلحق - بها - خطة إعادة الرصف قبل موسم الشتاء، منها: "الفلكي، والمندرة، والسيوف، وثانٍ الرمل، وريف المنتزه" شرقًا، و"الورديان، والعجمي، والعامرية، وطريق برج العرب"، غربًا".



فيما انتشرت سيارات شركة الصرف الصحي والجهات المعنية، في الشوارع والمحاور والميادين العامة؛ لتصريف تجمعات مياه الأمطار.