رئيس بعثة الأمم المتحدة لجنوب السودان يحذر من رياح معاكسة بشأن اتفاق السلام

حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم، من أن "رياحا معاكسة" جديدة قد تهدد اتفاق السلام الهش في البلاد، بعد سنوات من الصراع الأهلي الوحشي.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن هايسوم دعوته "للأطراف إلى حشد شعور متجدد بالإرادة السياسية وبناء الثقة، لتجنب حالة الشلل، وفي أسوأ السيناريوهات، انهيار اتفاق السلام".

وكان الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ومنافسه السياسي منذ فترة طويلة رياك مشار وقعا في عام 2018 الاتفاق على أمل إنهاء الأزمة.

وأشار هايسوم إلى أن "الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في تنفيذ اتفاق السلام موضع ترحيب، ولكنها ليست كافية لاستمرار عملية السلام".