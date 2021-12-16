• أستاذ قانون: التعدد مباح في القانون المصري ولا نصوص لتقييده

• محام: القانون يعطي الزوجة الأولى حقا في الطلاق للضرر فقط

• الإمام محمد عبده أول من طالب بتقييد التعدد بشروط صارمة.. وما زالت المطالب تتجد لكنها كانت تفشل في كل مرة

دائما تكون قضية تعدّد الزوجات محلا للجدل والخلاف المتجدد داخل المجتمع المصري، بين مدافع يعتبر التعدّد شرع الله واجب تنفيذه، ومعارض لفكرة التعدّد باعتبارها تؤثّر سلبا على الزوجة والأسرة والأطفال، على حد تعبيرهم.

وعادة تكثر الآراء وتتباين حول تعدد الزوجات، وهو الحق الذي أجازته الشريعة الإسلامية للرجل، واستبعده بعض علماء الدين؛ لصعوبة تحقيق شروطه المذكورة في القرآن، بينما جرمته بعض الدول العربية والإسلامية، وأخرى قيدته.

لذلك، فتحت "الشروق" ملفا كاملا لتغطي قضية "تعدد الزوجات" من جوانب عديدة.

فكيف ينظم القانون المصري تعدد الزوجات؟ وكيف تتعامل التشريعات مع التعدد؟

عن تنظيم القانون المصري لتعدد الزوجات، يقول نبيل سالم، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والقانون في مصر.

وتابع أن التعدد جائز شرعا، استنادا إلى الآية الكريمة "وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم" إلى نهاية الآية، مستطردا: "لذلك، فتعدد الزوجات جائز شرعا وقانونا".

وأشار، في حواره لـ"الشروق"، إلى أنه بالرغم من كون تعدد الزوجات قضية مهمة، لكن التشريع المصري لم يتناوله تفصيليا في قانون الأحوال الشخصية، ولم يقيده أو يحرمه أو يجرمه، ولن يستطيع ذلك في المستقبل.

فيما يوضح محمود هلال، المحامي بمحاكم الأسرة والأحوال الشخصية، أن القانون أعطى للزوجة فقط الحق في طلب الطلاق لوقوع الضرر عليها، بشرط إثبات هذا الضرر بطرق قانونية.

وتابع، في حديثه لـ"الشروق"، أن القانون أجاز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي تزوّج عليها، خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا بسبب التعدد، يتعذر معه دوام العشرة، على أن يتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوّج بأخرى.

وأوضح أن الطلاق في هذه الحالة ليس سهلا، إذ يضع القانون على الزوجة عبء إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها يدفعها لطلب الطلاق.

• مقترحات لتقييد التعدد في مصر

منذ بداية التشريعات المصرية ظلت موادها تجيز التعدد دون أي قيود، ووفق الضوابط العامة للشريعة الإسلامية، وبمرور السنوات ورغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، فلا يزال معظم أساتذة الأزهر وغيرهم يرفضون صدور أي قانون يقيد تعدد الزوجات، بحكم أنه يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويسمح بتعدد الزوجات في مصر عملا بالشريعة الإسلامية، التي تبيح للزوج المسلم أن يتزوّج بأكثر من واحدة، ولا يتخطى 4 زوجات، بشرط العدل المستطاع بينهن والقدرة على القيام بواجبات التعدد.

وبالرغم من ذلك، جرت محاولات عديدة لتقييد تعدد الزوجات في القانون المصري، حيث قاد الإمام محمد عبده مقترحات، في عام 1926، لإضافة شرط موافقة القضاء على التعدد إلى قانون الأحوال الشخصية؛ حتى تشرف الحكومة على تعدد الزوجات لتتأكد من ألا يُقدِم عليه من لا يستطيع، لكن مقترحاته قابلها رجال الفقه بالرفض، وبعدها تجددت المطالبات بتقييد التعدد، لكنها كانت تفشل في كل مرة.

• تحركات برلمانية لوضع ضوابط لتعدد الزوجات

وشهدت مصر مؤخرا تحركات برلمانية عديدة لتقييد ومنع تعدد الزوجات إلا بشروط، وتطبيق عقوبتَي الحبس والغرامة على المخالفين، بل وكتابة ربع الثروة للزوجة في حالة طلاقها بعد 20 عاما من الزواج.

ويسعى مشروع القانون إلى تجريم الزواج الثاني دون إخطار الزوجة الأولى، باشتراط إعلام الزوجة، وأخذ موافقة مكتوبة منها للسماح للزوج بزيجة ثانية.

فيما تسعى اقتراحات أخرى لنائبات برلمانيات، إلى كتابة "ربع ثروة الزوج" حال تطليقه الزوجة إن تخطت فترة زواجهما 20 عامًا، الذي استُبدل باقتراح أحقية الزوجة في رفع قضية نفقة على الزوج بعدد سنوات الزواج، بواقع 2000 جنيه عن كل سنة كحد أدنى.