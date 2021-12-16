الكرملين: بوتين مهتم بالمفاوضات مع رئيس أوكرانيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، مهتم بالتحدث مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني بشأن المفاوضات مع نظيره الروسي: "أي حوار من هذا النوع يجب أن يكون مفهوما ويتعين إعداده بشكل جيد، ويجب أن يسترشد ويركز على تحقيق نتيجة محددة".

يُذكر أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أعرب - في وقت سابق اليوم - عن استعداده لأي شكل من أشكال المفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين، وقال إنه ناقش خلال اجتماعه مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز العقوبات الممكنة على خط أنابيب الغاز الروسي" السيل الشمالي ــ 2"، واصفا العقوبات ضد الخط بأنها قضية أمنية بالنسبة لبلاده وأداة كذلك للتحدث مع روسيا بجديه.

وأعرب زيلينسكي، عن قناعته بأنه يستطيع تنظيم لقاء مع الرئيس الروسي، لتحقيق بعض التقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك أو خطوات أخرى لإنهاء النزاع العسكري في شرق أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وسائل الإعلام الغربية بخلق انطباع عمدا بأن بلادها تنوي مهاجمة أوكرانيا، واصفة هذا الانطباع بالكاذب وبأنه حملة تضليل.

وقالت زاخاروفا، في تصريح متلفز اليوم الخميس، ردا على سؤال عن رغبة روسيا في مهاجمة أوكرانيا: "عند قراءة وسائل الإعلام الغربية والصحافة الألمانية، سيتكون مثل هذا الانطباع، لكن هذا الشعور كاذب، ويتم تشكيله عمدا بشكل مقصود، فهذه حملة تضليل كاذبة".

يذكر أن موسكو نفت مرارا الاتهامات من قبل الغرب وأوكرانيا بعزمها الاعتداء على الأراضي الأوكرانية، وقال المتحدث الصحفي للكرملين ديمتري بيسكوف بهذا الشأن: "نحن لا نهدد أحدا ولا ننوي مهاجمة أحد، أما هذه الاتهامات فتستخدم كذريعة لنشر المزيد من معدات حلف شمال الأطلسي العسكرية بالقرب من الحدود الروسية".