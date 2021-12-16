حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من الحصول على مجموعة البرد التي تباع في الصيدليات.

وطالب الناظر خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على قناة ETC، اليوم الأربعاء، المصريين بعدم شراء مجموعة البرد الموجودة في الصيدليات، نظراً لأنها تشكل خطرا على صحة الفرد، مؤكدًا أن هذا «الاختراع» غير موجود في العالم.

ونوه إلى وجود آثار جانبية خطيرة لهذا الأمر ومنها حدوث التهاب جلدي في أنحاء الجسم كافة، محذرًا من أنها قد تسبب مشكلات صحية تستوجب دخول المريض العناية المركزة.

وقدم نصائح للسيدات من أجل التمتع ببشرة شبابية نضرة، ومنها شرب ٣ لترات من المياه، مع تناول السلطة يوميا وعدم التعرض للشمس خاصة في فترة الظهيرة، والإقلال من المكياج وجميع أنواع مستحضرات التجميل بالنسبة للفتيات والسيدات، وعدم تركها على الوجه أثناء النوم والخروج بها في الشمس.