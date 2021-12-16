رئيس الحكومة اللبناني: الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل أو المكابرة

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة، مضيفا أن مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة.

وأضاف ميقاتي، خلال رعايته اليوم الاجتماع الثاني لـ"اللجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي الرقم 1325 حول المرأة والسلام والامن"، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه.

وذكر أن "العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والإدارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيدا عن الخطوات المجتزأة، لأن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الأمور وتصبح اكثر تعقيدا.

وأضاف أنه أمام الحكومة الكثير من العمل المطلوب، وبشكل أساس لاستكمال إنجاز خطوات الإنقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعا، إضافة إلى قرارات إدارية ملحة لتسيير عجلة الإدارة، ولو بالحد الأدنى الممكن، ومساعدة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم.

وأشار إلى أنه "بهذه المناسبة التي نوجه فيها رسالة بأن لبنان عازم على المضي في العمل على تطبيق كل التزاماته الدولية وتقيده بالشرعية الدولية، لا بد أيضا من التأكيد مجددا تمسك لبنان بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة ولا سيما دول الخليج العربي".

واستطرادا أن لبنان المتمسك بحرية التعبير والقول، لن يكون منبرا ومعبرا للإساءة إلى أي دولة عربية او التدخل في شؤونها، متابعا: "أما المزايدات في هذا الإطار فلا يمكنها أن تحجب الحقيقة وهي أن العمق العربي للبنان يشكل بالدرجة الأولى المتنفس الحقيقي والمدخل للخروج من الازمات التي بمر بها.