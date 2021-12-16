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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الياباني: لا خطط لحضور أولمبياد بكين

د ب أ
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 6:36 ص | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 6:36 ص

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس إنه ليس لديه خطط لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين في شباط/فبراير المقبل.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن تصريحات كيشيدا جاءت خلال جلسة للبرلمان ، مشيرة إلى أنها تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين وسط انتقادات لسجل الصين الخاص بحقوق الإنسان ، وهي الخطوة التي انضمت إليها دول أخرى مثل أستراليا وبريطانيا.

وأضاف كيشيدا أن اليابان ستحدد موقفها "بعد وضع مسائل مختلفة في الاعتبار بشكل شامل بالنظر للمصالح الوطنية" ، حسبما ذكرت كيودو.

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