رئيس الوزراء الياباني: لا خطط لحضور أولمبياد بكين

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس إنه ليس لديه خطط لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين في شباط/فبراير المقبل.
وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن تصريحات كيشيدا جاءت خلال جلسة للبرلمان ، مشيرة إلى أنها تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين وسط انتقادات لسجل الصين الخاص بحقوق الإنسان ، وهي الخطوة التي انضمت إليها دول أخرى مثل أستراليا وبريطانيا.
وأضاف كيشيدا أن اليابان ستحدد موقفها "بعد وضع مسائل مختلفة في الاعتبار بشكل شامل بالنظر للمصالح الوطنية" ، حسبما ذكرت كيودو.