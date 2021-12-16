تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس في اليابان تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال كانون أول/ديسمبر الحالي.

وتراجع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 2ر54 نقطة وفقا للبيانات الأولية مقابل 5ر54 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه فإن تقرير البنك أشار إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 1ر51 نقطة خلال كانون أول/ديسمبر الحالي، مقابل 1ر52 نقطة خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في حين تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات إلى 8ر51 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 5ر52 نقطة خلال الشهر الماضي.

من ناحيته قال أنابل فيدز ، المدير الاقتصادي المشارك في مؤسسة آي.إتش.إس ماركت للاستشارات الاقتصادية ،إن البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات، تشير إلى أن تعافي القطاع الخاص الياباني كان مستداما في كانون أول/ديسمبر الحالي، متجها إلى تحقيق أفضل أداء ربعي سنوي له منذ الربع الأخير من 2018.