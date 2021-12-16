قال الفنان رامي صبري، إن تأثير الوفيات عليه صعب، مشيرًا إلى أنه تأثر بشكل كبير بعد وفاة الفنان عامر منيب، وتأثر بصورة أشد بعد وفاة أخيه كريم خلال العام الجاري.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «LITE SHOW»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه لا يحب الاطلاع على الرسائل المتعلقة بوفاة أخيه والدعاء له على موقع «واتساب»، معقبًا: «مبحبش أفتكر الموضوع لإني بفتكره كله وعندي أزمة في حياتي، أزمة في أمي وأبي وأخوتي».

وأشار إلى أن أخاه يجتهد في عمله كان يحاول ويسعى فيه طوال فترة حياته، لكن بعض ظروفه الشخصية لم تساعده على الظهور أمام الجمهور في الساحة الفنية، مؤكدًا أنه حاول كثيرًا مساعدة أخيه وهو ما يعلمه المقربون منهم.

وتابع: «أخويا وزي ابني محدش هيخاف عليه أكثر مني، ساعدته كثيرًا لكن ظروفه لم تسمح»، لافتًا إلى أن أغنية «حالة اكتئاب» إحدى الأغنيات التي أحبها أخوه بشكل خاص ورغب «صبري» في غنائها معه كدويتو.

وذكر أن أخاه أعرب عن تشرفه بتقديم دويتو معه لكنه كان راغبًا في أن تكون الانطلاقة الأولى له بمفرده، مضيفًا: «أصحابه كانوا بيسخنوه، وكنت بقوله سيبك من صحابك وخليك معايا وعاوزك تبقى أحسن واحد وأحسن مني».