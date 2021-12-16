انقلاب سيارة محملة بمواد بناء في الحسينية بالشرقية

انقلبت سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بناء، منذ قليل، في شارع جمال عبدالناصر ببندر مركز الحسينية بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل مُحملة بمواد بناء (زلط) وذلك أثناء سيرها في شارع جمال عبد الناصر ببندر مركز الحسينية.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب السيارة فوق أخرى نصف نقل، فيما انقلبت الحمولة، وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال رئاسة مركز ومدينة الحسينية، وتم التعامل مع الحادث، وتبين من المعلومات الأولية انقلاب السيارة بسبب وجود أرض هابطة في الطريق عن مستوى الأرض المحيطة.