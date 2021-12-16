البرتغال تعتزم تمديد ضوابط الحدود بسبب أوميكرون

قال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، للصحفيين، اليوم الخميس، إن ضوابط الحدود في البرتغال سيتم تمديدها، مرة أخرى، للحد من انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وذلك بعدما كان مقررا أن تنتهي في 9 يناير المقبل.

وتفرض البرتغال على جميع المسافرين القادمين من دول أخرى، اختبار "بي.سي.آر" نتائجه سلبيه، ولم يكن هذا مطلوبا في السابق للأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا، كما تم حظر الرحلات الجوية للمواطنين من بعض دول جنوب إفريقيا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وسجلت البلاد 5800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، والتي تشكل قفزة بمقدار54%، من 3773 إصابة في نفس اليوم قبل ثلاثة أسابيع.

وتوفي 11 شخصا آخرين بكورونا، أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي عدد القتلى جراء انتشار الفيروس الفتاك في البرازيل إلى 18698.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.