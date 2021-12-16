الفائض التجاري في منطقة اليورو يتراجع في أكتوبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس أن الفائض التجاري في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في أكتوبر فيما تجاوزت وتيرة الزيادة في الواردات نمو الصادرات.

تراجع الفائض التجاري المعدل موسميا إلى 4ر2 مليار يورو في أكتوبر من 1ر6 مليار يورو في سبتمبر. ولم تزد الصادرات سوى بنسبة 4ر2 % بينما سجلت الواردات زيادة شهرية بنسبة 3ر4 % في أكتوبر.

وعلى أساس غير معدل، وصل الفائض التجاري إلى ما مجموعه 6ر3 مليار يورو في أكتوبر مقارنة بـ8ر29 مليار يورو فائض في نفس الفترة من العام السابق. وزادت الصادرات بنسبة 3ر7 % سنويا.

وفي نفس الوقت، سجلت الواردات نموا عشريا بلغت نسبته 1ر24 %.

وأظهر تقرير آخر من يوروستات أن تكلفة العمل في الساعة انتعشت بنسبة 5ر2% على أساس سنوي في الربع الثالث، عقب تراجع بنسبة 1ر0% في الربع الثاني. وزاد المكونان الرئيسيان لتكاليف العمل وهما الأجور والرواتب، بنسبة 3ر2% ومكون التكاليف غير المتعلقة بالأجور زادت بنسبة 3%.