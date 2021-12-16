الاضطرابات في ليبيا تثير الشكوك في إمكانية إجراء الانتخابات

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تصاعدت التوترات في ليبيا في الأيام القليلة الماضية، مما أثار الشكوك في إمكانية إجراء الانتخابات، والتي يُنظر إليها باعتبارها ضرورية لاستعادة الاستقرار في البلاد التي مزقتها الصراعات، في موعدها في 24 ديسمبر الجاري.

وسيطرت مجموعات مسلحة مساء أمس الأربعاء على محيط مقر رئاسة الوزراء الليبية بطريق السكة في العاصمة طرابلس، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة المرصد الليبية عبر حسابها على موقع تويتر أن هذا التطور جاء على خلفية التوتر الذي نشب "بسبب تعيينات (المجلس) الرئاسي لضباط وإنشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد"، كما تمت إقالة قائد المنطقة العسكرية في طرابلس.

وتأتي الانتخابات في إطار خطة أممية لإنهاء عقد من الفوضى في ليبيا.