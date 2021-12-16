وفاة طفلين وإصابة عدد آخر في حادث «قلعة المطاط» في أستراليا

قالت الشرطة الأسترالية إن طفلين لقيا حتفهما، وأصيب عدد آخر من الأطفال بجروح خطيرة في حادث لعبة أطفال مصنوعة من المطاط المنفوخ على هيئة قلعة وقع في وقت سابق اليوم الخميس، في ولاية تسمانيا .

وقالت شرطة تسمانيا في بيان صدر في منتصف النهار (الساعة 0100 بتوقيت جرينتش) إن الرياح اقتلعت القلعة وأطاحت بها في الهواء خلال أحد الأنشطة للاحتفال بنهاية العام في مدرسة ابتدائية في ديفونبورت شمال غربي الولاية.

وأضاف البيان أن "عددا من الأطفال سقطوا من ارتفاع نحو عشرة أمتار الساعة العاشرة صباحا تقريبا" وإنهم "يتلقون حاليا علاجا طبيا في مكان الحادث وكذلك في المستشفيات".

وقال البيان إنه "من المحزن أن طفلا لقي حتفه، وأن هناك عددا آخر في حالة حرجة. نحن نعرب عن تعاطفنا مع أسر وأحباء المعنيين. ولا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حالة الوفاة في هذه المرحلة لأسباب تتعلق بالخصوصية".

وأكدت الشرطة في وقت لاحق اليوم أن طفلا ثانيا توفي نتيجة للحادث.

وأوضح البيان أن عدة مروحيات تتعامل مع الحادث، بينما مازالت الشرطة وخدمات الطوارىء في الموقع.

وتم غلق المدرسة وهرع الآباء إلى مكان الحادث لاصطحاب أطفالهم، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.

وكتب رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون في تغريدة على تويتر: "قلبي ينفطر من أجل كل من تضرروا من المأساة في مدرسة هيلكريست الابتدائية في تسمانيا اليوم".

وأضاف: "أصلي من أجل أسر وأصدقاء الطفلين اللذين لقيا حتفهما والأطفال المصابين، ومن أجل من واجهوا الحادث أولا وجميع هؤلاء الذين شهدوا هذا الحادث المؤلم للغاية".