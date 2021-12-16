 إيطاليا تتمسك بقواعد السفر الجديدة رغم ضغط الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا تتمسك بقواعد السفر الجديدة رغم ضغط الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 1:30 ص | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 1:30 ص

يواجه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ضغطا من الإيطاليين وأوروبا لتبرير قراره المفاجئ لفرض قيود جديدة على السفر قبل موسم عطلة عيد الميلاد مباشرة.

وسيواجه دراجي أسئلة في قمة للاتحاد الأوروبي غدا الخميس من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء عن سبب عدم صدور إشارة سلفا من إيطاليا قبل الكشف عن القيود الجديدة على السفر التي تخاطر بتقويض شهادة كوفيد- 19 الرقمية المستخدمة لتيسير السفر داخل التكتل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأعلنت الحكومة الإيطالية أمس الثلاثاء عن تعليمات جديدة لإجراء فحوص كورونا للوافدين من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يدافع دراجي عن القواعد الجديدة وألا يغيرها، وفقا لمصادر مطلعة.

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