المفوضية الأوروبية تتبنى مقترحا بشأن إزالة الكربون من الغلاف الجوي

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، مقترحًا جديدًا حول دورات الكربون المستدامة، يحدد كيفية زيادة عمليات إزالة الكربون من الغلاف الجوي.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أنه لتحقيق التوازن بين آثار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على البلدان الأوروبية، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده بشكل كبير على الكربون الأحفوري، ورفع مستوى زراعة الكربون لتخزين المزيد من الكربون في الطبيعة، وتعزيز الحلول الصناعية لإزالة الكربون وإعادة تدويره بشكل مستدام ويمكن التحقق منه.

وتعد إزالة وتخزين المزيد من الكربون من الغلاف الجوي والمحيطات والأراضي الرطبة الساحلية أمرًا ضروريًا لتحقيق التزام الاتحاد الأوروبي حيال تعهده بأن يصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية في شئون الصفقة الأوروبية الخضراء فرانس تيمرمانز: "إن إزالة الكربون أمر حيوي في الحفاظ على التزاماتنا المناخية.. وجنبًا إلى جنب مع التخفيضات الحادة للانبعاثات، نحتاج إلى حلول مستدامة لإزالة الكربون وإعادة تدويره، ما سيجعل اقتصادنا أكثر مرونة ويساعدنا في مكافحة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي، واليوم، وضعنا المبادئ والأهداف الرئيسية لعملنا لإعداد القواعد اللازمة، وستضمن هذه القواعد أن تكون عمليات إزالة الكربون ذات مصداقية ولها التأثير المطلوب، وتساعد على خلق فرص عمل جديدة في زراعة الكربون للمزارعين، والغابات، ومديري الأراضي الآخرين".

وأضاف مفوض الزراعة يانوش فويتشوفسكي: "الزراعة والحراجة هما حلفاؤنا في مكافحة تغير المناخ، حيث يخففان من آثاره عن طريق إزالة الكربون من الغلاف الجوي. وستعزز زراعة الكربون مساهمة المزارعين والغابات في إزالة الكربون من اقتصادنا، من خلال توفير دخل إضافي للمزارعين، مع حماية التنوع البيولوجي، وجعل المزارع أكثر قدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية وضمان الأمن الغذائي. كما سيسهم البحث والابتكار أيضًا في تحقيق هذا الهدف، ما يوفر مزيدًا من الحلول أمام المزارعين وعمال الغابات".

وعملية عزل الكربون أو ما يسمى بإزالة غاز ثاني أكسيد الكربون؛ هي عملية تشمل الإزالة أو الاحتجاز أو العزل الطويل الأمد لغاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي لإبطاء أو تخفيف تلوث الغلاف الجوي بغاز ثاني أكسيد الكربون وتخفيف أو إبطال ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويحدد مقترح المفوضية الأوروبية سن إجراءات قصيرة إلى متوسطة الأجل لدعم زراعة الكربون والارتقاء بنموذج الأعمال الخضراء لمكافأة مديري الأراضي بشكل أفضل على عزل الكربون وحماية التنوع البيولوجي.

وبحلول عام 2030، ينبغي أن تسهم مبادرات زراعة الكربون في تخزين 42 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في مصارف الكربون الطبيعية في أوروبا، بحسب البيان.