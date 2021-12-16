ضبط 15 ألف كتاب خاص بكليات الطب والصيدلة دون تصريح داخل مكتبة ومخزن بالقاهرة

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ألقت مباحث المصنفات القبض على مسئول مكتبة يبيع كتب الطب والصيدلة بدون تصريح من مؤلفيها.

تمكنت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول المكتبة الكائنة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، لقيامه ببيع وتداول الكتب الخاصة بكليات الطب والصيدلة بدون تصريح أو موافقة مؤلفيها بالمخالفة للقانون.

كما عُثر بداخل المكتبة المشار إليها على 3000 كتاب خاص بالعلوم الطبية، وتم بإرشاده ضبط 12 ألف كتاب خاص بالعلوم الطبية داخل مخزن ملكه كائن بدائرة القسم وجميعهم منسوخين ومقلدين.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.





