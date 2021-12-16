حسام حسني: مصر من الدول القليلة التي تملك «كل اللقاحات»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر حققت إنجازًا بعد توفيرها للقاحات كورونا بجميع أنواعها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة والناس" مع الإعلامي إبراهيم عيسي، أن: "مصر حققت إنجازًا كبيرًا في توفير اللقاحات رغم أن توزيع اللقاحات كشف أن إفريقيا مظلومة في هذا الصدد".

وذكر حسني، أن عدم دخول غير الملقّحين إلى المصالح الحكومية سيشجع على تلقي اللقاح، مؤكدًا أن مصر واحدة من الدول القليلة في العالم التي يتوفّر فيها جميع أنواع اللقاحات.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على أن اللقاحات الموجودة في مصر تمثل أمانًا وفعالية تامة وليست لها أي أعراض جانبية.

واستكمل: "لا يوجد لقاح واحد يسبب مرض، فاللقاح لا يسبب كورونا لأنه يا إما ميت أو جزء من الفيرس لذا فلا يسبب أي مرض".