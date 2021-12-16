قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن مجالات التعاون بين المملكة ومصر أكثر من أن تُعد، معقبًا: «لا مجال إلا وننسق ونتعاون فيه مع مصر».



وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، مساء الخميس، أن مصر والسعودية تتعاونان في الأمن الإقليمي بكل ملفاته، بخلاف التكامل والتعاون الكبير في الجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الجانبين دائمًا ما يبحثان عن الفرص الإيجابية.



وأشار إلى التنسيق حول الملفات الدولية الشائكة والتعامل مع جائحة كورونا، متابعًا: «لا موقف إلا وننسق فيه مع مصر، وهناك اتصال مستمر سواء على المستوى الثنائي أو مسؤولي الوزارة يمتد لكل أجهزة الدولتين».



من جانبه أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على أن العلاقة مع السعودية متشبعة وعميقة في المجال الثنائي والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مشيدًا بالعلاقة بين الشعبين والتواصل فيما بينهما وتوجيهات القيادتين لتعزيز آليات العمل لمشترك والتنسيق حول القضايا الإقليمية.









وانعقدت، اليوم الخميس، الموافق السادس عشر من ديسمبر 2021 في القاهرة لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقد ترأس الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، وترأس الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، بعد أن سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تمهيداً للقاء وزيري خارجية البلدين.